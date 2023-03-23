Є складнощі. Подоляк пояснив, що заважає розмові Зеленського і Сі Цзіньпіна

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

"У планах (розмова - ред.) є. Організаційно займаються й Офіс президента, і МЗС. Ініціативно ми пропонуємо, тому що крім президента Зеленського сьогодні пояснити наслідки неправильної фіналізації війни практично нікому, адже президент доволі чітко розставляє всі акценти й серед наших партнерів, і, зокрема, серед нейтральних країн", - сказав Подоляк.

Однак, за словами радника, в організації цих переговорів є певні складнощі, пов'язані з відсутністю в Китаю наразі чіткої позиції щодо своєї участі в урегулюванні воєнних питань між Україною та Росією.

"Це досить складно. Є питання того, що Китай іще не знайшов свого нового політичного місця. Тобто, чи хоче він на себе взяти питання врегулювання між Росією та Україною, чи все-таки він буде обережно стояти осторонь. Як я розумію, Китай іще для себе цього не з'ясував", - сказав він.

Подоляк також прокоментував недавні переговори Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна, наголосивши, що розмови про Україну, війну та китайський "мирний план" у них не було, всі переговори були присвячені економіці.

"Немає чіткої фіксації, що вони ухвалили рішення йти за планом Китаю, що потрібно припинити вогонь або примусити Україну сісти за переговори. Немає даних і про те, що Китай і Росія обговорювали військову складову щодо можливості Китаю допомагати РФ зброєю. Всі ці переговори були присвячені економіці", - додав радник глави ОП.