Путин поставил главу Китая в неловкое положение из-за ядерки в Беларуси, - Bloomberg

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Оказав помощь Саудовской Аравии и Ирану по восстановлению дипломатических отношений, Си Цзиньпин обратил внимание на другие геополитические проблемы, а именно на войну, которую начал Путин в Украине.

Недавно китайский глава посетил Москву на три дня, где он провел длительные переговоры с Путиным вместе с тостами за их "безграничную дружбу". В результате переговоров они в совместном заявлении заявили, что "все ядерные государства должны воздерживаться от размещения ядерного оружия за границей"

Однако буквально через несколько дней Путин ставит Си Цзиньпина в неудобное положение, объявив о планах отправить граничащее с Украиной тактическое ядерное оружие в Беларусь. Независимо от того, блефует ли Путин со своим арсеналом, это ставит главу Китая в неловкое положение в его усилиях стать надежным посредником в конфликтах.

Си Цзиньпин не поддержал, но и не резко критиковал Путина по отношению к Украине. Но одно вещь он четко заявлял месяцами: "Россия не должна использовать ядерное оружие в войне".

Ожидалось, что Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в течение нескольких дней после визита в Москву, поскольку он не общался с ним после вторжения России. Однако этот разговор еще не состоялся.

Напомним, как ранее заявили на Банковой, разговор Зеленского и Си Цзиньпина планируется, но у ее организации возникли определенные сложности из-за позиции Пекина.

Добавим, ранее мы писали, что во время визита главы Китая в Москву в СМИ появилась информация, что после переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным он может позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Однако украинский президент сообщил, что не получал от Китая предложений по переговорам.

Однако, несмотря на позицию Китая, Евросоюз настаивает на том, чтобы Си Цзиньпин поговорил с Зеленским.

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