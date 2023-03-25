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Євросоюз наполягає, щоб Сі Цзіньпін поговорив із Зеленським, - FT

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Субота 25 березня 2023 15:44
Євросоюз наполягає, щоб Сі Цзіньпін поговорив із Зеленським, - FT Фото: президент України Володимир Зеленський та голова КНР Сі Цзіньпін (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Євросоюз підтримує переговори глави КНР Сі Цзіньпіна з президентом України Володимиром Зеленським та наполягає на такому діалозі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Як зазначає видання, один з чиновників ЄС заявив, що блок хоче, щоб Сі розмовляв із Зеленським так само, як він спілкувався з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Ми вважаємо позитивним те, що Китай принаймні бере участь... Але я думаю, що ми наполягаємо, і ми багато наполягали на тому, щоб вони робили це в обох напрямках, з Росією, але також і з Україною" , - наводить FT слова чиновника.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон відвідає Китай разом з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Також ми писали, що, за словами Зеленського, він не отримував від Пекіна пропозицій про переговори з Сі, але передавав дипломатичними каналами, що хоче діалогу.

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