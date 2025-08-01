Путін похвалився серійним виробництвом "Орєшніка": в ЦПД відреагували

Що заявив Путін

На зустрічі перед журналістами очільник Кремля сказав, що в Росії нібито виготовлено перший серійний зразок нового ракетного комплексу "Орєшнік", і він уже "переданий до війська".

Путін стверджує, що серійне виробництво системи розпочалося.

"Першим, що хочу сказати з цього приводу: у нас виготовлено перший серійний комплекс "Орєшніка", перша серійна ракета. І вона вже надійшла до війська. Тепер серія запущена", - заявив він.

Реакція ЦПД

У Центрі протидії дезінформації звернули увагу на заяву Путіна щодо розгортання серійного виробництва "Орєшніка". Там підкреслили, що диктатор замовчує факти невдалих випробувань цієї системи.

"Про "Орєшнік" особливо смішно. Путін чомусь не каже, що другий пуск був невдалий і "Орєшнік" не полетів. А тут ціле серійне виробництво", - зазначив Коваленко.