Путин похвастался серийным производством "Орешника": в ЦПД отреагировали

Российский диктатор Владимир Путин очередной раз объявил "серийное производство" ракетного комплекса средней дальности "Орешник".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина и Telegram-канал главы Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко.
На встрече перед журналистами глава Кремля сказал, что в России якобы изготовлен первый серийный образец нового ракетного комплекса "Орешник", и он уже "передан в войска".
Путин утверждает, что серийное производство системы началось.
"Первым, что хочу сказать по этому поводу: у нас изготовлен первый серийный комплекс "Орешника", первая серийная ракета. И она уже поступила в войска. Теперь серия запущена", - заявил он.
В Центре противодействия дезинформации обратили внимание на заявление Путина о развертывании серийного производства "Орешника". Там подчеркнули, что диктатор умалчивает факты неудачных испытаний этой системы.
"Про "Орешник" особенно смешно. Путин почему-то не говорит, что второй пуск был неудачный и "Орешник" не полетел. А тут целое серийное производство", - отметил Коваленко.
Отдельно стоит отметить, что о начале серийного производства "Орешника" Путин заявлял как в ноябре 2024 года, так и повторно - в июне 2025 года.
Напомним, Россия впервые применила ракету типа "Орешник" 21 ноября 2024 года во время удара по Днепру. После атаки глава Кремля фактически подтвердил боевое испытание нового вида вооружения.
С тех пор российские политики и пропагандистские СМИ систематически используют эту ракету как инструмент запугивания, угрожая ее повторным применением.
"Орешник" это баллистическая ракета средней дальности класса "земля-земля", предположительно является модернизированной версией ракеты РС-26 "Рубеж". Предполагается, что она способна нести как ядерный, так и обычный боезаряд.
О технических характеристиках известно немного. По словам Путина, ракета якобы способна поражать цели со скоростью до 10 махов, а ее максимальная дальность может достигать 5500 километров.
Подробнее о том, что известно об "Орешнике" - в материале РБК-Украина.