Путін погодився на зустріч з Трампом, бо відчуває тиск, - Гегсет

Російський диктатор відчуває тиск і саме тому погодився на зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Пентагону Піта Гегсета в інтерв'ю Fox News.

За його словами, раніше ніхто не міг створити умови для того, щоб Путін зустрівся з кимось із лідерів. Зокрема, на його думку, Путін ніколи не сприймав серйозно попереднього президента США Джо Байдена.

Саме тому, Трамп вже зміг змінити умови та "правила гри".

"Він створив умови для можливого переговорного врегулювання, що було його метою з самого початку, на дуже складному полі бою. Я не думаю, що Володимир Путін погодився б на зустріч, якби не відчув цього тиску. І я думаю, що є шанс," - заявив Гегсет.

Водночас, він зауважив, що під час переговорів можуть бути поступки територіями

"Можуть бути обміни територіями, можуть бути поступки. Ніхто не буде задоволений, але якщо хтось і може це зробити, то це буде президент Трамп", - заявив глава Пентагону.

Журналісти також запитали у нього, чи буде він на Алясці під час зустрічі Трампа та Путіна. На це Гегсет відповів: "Не знаю. Подивимося, як буде виглядати мій календар. Можливо".

Ідея обміну територіями

Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп заявив, що він зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня.

У Кремлі таку інформацію підтвердили. Зокрема, помічник російського диктатора Юрій Ушаков розповів, що США і Росія - це "близькі сусіди", тому було ухвалено рішення про зустріч двох лідерів на Алясці.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що для завершення війни Росії проти України може відбутися "обмін територіями".

За його словами, США спробують повернути Україні ту територію, яка зараз окупована російськими солдатами.