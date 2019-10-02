Путин подтвердил готовность к транзиту через Украину по нормам ЕС

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова подписать новый контракт на транзит газа через территорию Украины по европейским правилам. Об этом Путин сообщил во время своего выступления на "Энергетической недели" в России, передают российские СМИ.

Как заявил Путин, РФ готова продлить контракт о транзите газа через Украину в ЕС на год, если не удастся заключить новое соглашение. По его словам, Москва готова подписать контракт с Киевом по газу на основе европейского законодательства, в том случае, если "Нафтогаз" завершит имплементацию европейских правил в Украине, в частности, проведет анбандлинг (отделит ГТС Украины в отдельную компанию).

Напомним, ранее на трехсторонних переговорах по транзиту газа в Брюсселе, министр энергетики РФ Александр Новак выступил с подобным предложением. Он заявил, что Россия готова забронировать украинские мощности для транспортировки газа.

Ранее сообщалось, что Евросоюз рассчитывает добиться прогресса на следующих трехсторонних переговорах с участием России и Украины, которые пройдут во второй половине октября. В Брюсселе хотят подписания долгосрочного контракта о транзите газа.

В свою очередь, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил о сдержанном оптимизме в переговорах с Москвой. Он назвал главным достижением трехсторонних газовых переговоров в Брюсселе является начало обсуждения европейских правил транзита газа через Украину.

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина должна готовится к прекращению транзита газа с 2020 года, поскольку российская сторона продолжает отказываться от совместной позиции Украины и Евросоюза относительно условий газовых переговоров.

Также РБК-Украина сообщало, что Украина готова обсуждать закупки российского газа по рыночной цене.