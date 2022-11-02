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Путін підтвердив поновлення "зернової угоди", але пригрозив можливим виходом РФ

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Середа 02 листопада 2022 16:39
Путін підтвердив поновлення "зернової угоди", але пригрозив можливим виходом РФ Фото: президент Росії Володимир Путін (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія відновила свою участь в угоді про експорт українського зерна, але погрожує вийти з неї у разі порушення гарантій угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента РФ Володимира Путіна.

Так, він повідомив, що дав вказівки Міністерству оборони відновити повноцінну участь РФ у "зерновій угоді".

"Водночас Росія залишає за собою право вийти з цих угод у тому випадку, якщо ці гарантії з боку України будуть порушені", - сказав Путін.

Нагадаємо, сьогодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про поновлення роботи "зернового коридору".

РБК-Україна повідомляло, що в РФ знову заговорили про можливе блокування продовження "зернової угоди" після 18 листопада.

Зазначимо, що раніше Росія заявляла про свій вихід із "зернової угоди" нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою безпілотників". Пізніше Путін придумав виправдання зриву "зернової угоди", але заявив, що РФ із неї не вийшла.

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