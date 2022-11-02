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Путин подтвердил возобновление "зернового соглашения", но пригрозил возможным выходом РФ

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Среда 02 ноября 2022 16:39
Путин подтвердил возобновление "зернового соглашения", но пригрозил возможным выходом РФ Фото: президент России Владимир Путин (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия возобновила своей участие в соглашении об экспорте украинского зерна, но грозится выйти из него в случае нарушений гарантий сделки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента РФ Владимир Путина.

Так, он сообщил, что дал указания Министерству обороны возобновить полноценное участие РФ в "зерновом соглашении".

"Вместе с тем, Россия оставляет за собой право выйти из этих соглашений в том случае, если эти гарантии со стороны Украины будут нарушены", - сказал Путин.

Напомним, сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о возобновлении работы "зернового коридора".

РБК-Украина сообщало, что в РФ снова заговорили о возможном блокировании продления "зернового соглашения" после 18 ноября.

Отметим, что ранее Россия заявляла о своем выходе из "зернового соглашения" якобы из-за "атаки Украины на корабле Черноморского флота с помощью беспилотников". Позже Путин придумал оправдание срыва "зернового соглашения", но заявил, что РФ из него не вышла.

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