Путин объяснил разногласия с Зеленским по поводу контроля над границей

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин считает, что процесс завершается после полной реализации всех политических процедур

Президент России Владимир Путин после нормандской встречи заявил, что их взгляды с президентом Украины Владимиром Зеленским кардинально расходятся в вопросе передачи Украине контроля над границей. Об этом он сказал на пресс-конференции.

Путин отметил, что в минских соглашениях прописано, что Украина берет контроль над границей на следующий день после выборов.

"У нас действительно позиции с Владимиром Александровичем здесь не совпадают. Нашу позицию очень легко понять: мы за то, чтобы выполнялись минские соглашения", - заявил он.

По его словам, окончательно этот процесс завершается после полной реализации всех политических процедур.

"И окончательно этот процесс завершается после полной реализации всех политических процедур. Там так написано. Зачем вскрывать минские соглашения и их заново переписывать? Там каждый пункт увязан между собой. И если мы вскроем один пункт, начнется переписывание других, и мы вообще потеряем все и создадим ситуацию, при которой вообще ничего не сможем сделать. Такова наша логика, и, мне кажется, что она вполне оправдана",- добавил Путин.

Напомним, вчера состоялась нормандская встреча и двухсторонние переговоры Путина и Зеленского.

Украинский президент сообщил, что вопрос возвращения Украине границы будет обсуждаться на следующей встрече. Также Зеленский добавил, что закон об особом статусе Донбасса будет продлен на один год.