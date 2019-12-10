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Путін пояснив розбіжності із Зеленським з приводу контролю над кордоном

Новини » Політика     10.12.2019 - 10:21
Путін пояснив розбіжності із Зеленським з приводу контролю над кордоном
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін вважає, що процес завершується після повної реалізації усіх політичних процедур

Президент Росії Володимир Путін після нормандської зустрічі заявив, що їх погляди з президентом України Володимиром Зеленським кардинально розходяться в питанні передачі Україні контролю над кордоном. Про це він сказав на прес-конференції.

Путін зазначив, що в мінських угодах прописано, що Україна бере контроль над кордоном на наступний день після виборів.

"У нас дійсно позиції з Володимиром Олександровичем тут не збігаються. Нашу позицію дуже легко зрозуміти: ми за те, щоб виконувалися мінські угоди", - заявив він.

За його словами, остаточно цей процес завершується після повної реалізації усіх політичних процедур.

"І остаточно цей процес завершується після повної реалізації усіх політичних процедур. Там так написано. Навіщо розкривати мінські угоди та їх заново переписувати? Там кожен пункт пов'язаний між собою. І якщо ми розкриємо один пункт, почнеться переписування інших, і ми взагалі втратимо все і створимо ситуацію, при якій взагалі нічого не зможемо зробити. Така наша логіка, і, мені здається, що вона цілком виправдана",- додав Путін.

Нагадаємо, вчора відбулася нормандська зустріч і двосторонні переговори Путіна і Зеленського.

Український президент повідомив, що питання повернення Україні кордону буде обговорюватися на наступній зустрічі. Також Зеленський додав, що закон про особливий статус Донбасу буде продовжений на один рік.

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