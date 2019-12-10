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Аваков объяснил, каким может быть компромисс по контролю над границей

Новости » Политика     10.12.2019 - 09:02
Аваков объяснил, каким может быть компромисс по контролю над границей
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Аваков после нормандской встречи заявил, что Путин не готов вернуть украинскую границу

Украинская полиция готова патрулировать с "представителями территориальных общин", когда незаконные вооруженные формирования покинут ОРДЛО. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков после нормандской встречи, сообщает РБК-Украина.

Аваков отметил, что российский президент не готов вернуть украинскую границу.

"Это очень тяжелый переходный период, он продлится полгода или даже год, но мы готовы это пройти. Но это будет потом, когда все со всем согласятся, а пока мы видим, что Путин не готов вернуть нам границу", - добавил Аваков.

Глава МВД считает, что Украина может согласиться на компромисс по контролю над границей и получить его "не за месяц до местных выборов, а, например, за два дня".

"Компромисс может быть: мы не за месяц возьмем границу, а за два дня. Вот у нас есть 408 км границы. Мы будем каждый день уменьшать - и за день до выборов раз. У нас под контролем вся граница. Чем не компромисс?", - заявил он.

Напомним, президент Украины заявил, что вопрос возвращения Украине границы будет обсуждаться на следующей встрече. Также Зеленский добавил, что закон об особом статусе Донбасса будет продлен на один год.

По итогам нормандской встречи Путин заявил, что особый статус Донбасса должен быть закреплен в Конституции Украины.

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