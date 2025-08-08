ua en ru
Пт, 08 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Путін обдзвонив лідерів шістьох країн на тлі потенційної зустрічі з Трампом

Росія, П'ятниця 08 серпня 2025 19:59
UA EN RU
Путін обдзвонив лідерів шістьох країн на тлі потенційної зустрічі з Трампом Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Російський диктатор Володимир Путін 8 серпня на тлі можливості зустрітися з президентом США Дональдом Трампом встиг подзвонити лідерам аж шести країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання The Bell та сайт Кремля.

Зокрема, відомо, що російський диктатор подзвонив керівнику Китаю Сі Цзіньпіну. Також він обговорив ймовірну зустріч з Трампом у розмові із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Окрім лідерів союзних Росії режимів Путін подзвонив президентом Узбекистану Шавкату Мірзійоєву та президенту Казахстану Касим-Жомарту Токаєву. До цього Путін розмовляв із президентом ПАР Сірілом Рамафосою. Останнім, із ким поговорив Путін, був лідер дружньої Кремлю Індії, прем'єр Нарендра Моді.

Видання зазначає, що на сайті Кремля усі розмови описуються дуже сухо та без особливих подробиць. Єдиним, хто розвинув тему зустрічі Трампа та Путіна, став Лукашенко. Він запропонував Мінськ, як майданчик для тристоронніх переговорів за участі Трампа, Путіна та президента України Володимира Зеленського.

Зазначимо, за даними ЗМІ, Трамп дійсно планує зустрітися із Путіним вже наступного тижня. Цю інформацію підтвердили російські та західні ЗМІ. Після цього може відбутися тристоронній саміт у форматі "Трамп-Зеленський-Путін".

Сам Путін 7 серпня заявляв, що зустріч з Трампом може відбутися в Об’єднаних Арабських Еміратах. Експерти вважають, що навряд чи російський диктатор полетить на переговори до Європи. Також можливими місцями зустрічі вважають Рим, Мінськ або Туреччину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини
"Повітряне перемир'я": в ISW розкрили, як РФ скористається припиненням вогню
"Повітряне перемир'я": в ISW розкрили, як РФ скористається припиненням вогню
Аналітика
Час Путіна вийшов? Що буде з війною після ультиматуму Трампа щодо України
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Час Путіна вийшов? Що буде з війною після ультиматуму Трампа щодо України