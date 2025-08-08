Путин обзвонил лидеров шести стран на фоне потенциальной встречи с Трампом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание The Bell и сайт Кремля.

В частности, известно, что российский диктатор позвонил руководителю Китая Си Цзиньпину. Также он обсудил вероятную встречу с Трампом в разговоре с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Кроме лидеров союзных России режимов Путин позвонил президентом Узбекистана Шавкату Мирзиёеву и президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. До этого Путин разговаривал с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

Издание отмечает, что на сайте Кремля все разговоры описываются очень сухо и без особых подробностей. Единственным, кто развил тему встречи Трампа и Путина, стал Лукашенко. Он предложил Минск, как площадку для трехсторонних переговоров с участием Трампа, Путина и президента Украины Владимира Зеленского.