Путін носиться з "ядерною валізкою"? ЗМІ вказали на цікаву деталь поїздки диктатора до Рязані
В одного з супроводжуючих російського диктатора Володимира Путіна у його поїздці до Рязанської області помітили так звану "ядерну валізку".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Нагадаємо, вчора Путін відвідав військовий полігон у Рязанській області, на якому перевірив підготовку мобілізованих. Він також постріляв із снайперської гвинтівки СГД.
При цьому журналісти зауважили, що на відео з поїздки на задньому плані видно чоловіка, який тримає в руках те, що, як деякі повідомляють, може бути однією з "ядерних валіз", у якій зберігаються коди для приведення в дію ядерного арсеналу країни.
Нагадаємо, раніше Путін пригрозив країнам Заходу застосувати ядерну зброю, зазначивши, що його заява не є блефом.
При цьому США не вбачають причин міняти ступінь готовності своїх ядерних сил на тлі загроз із боку РФ.
Крім того, що у Британії заявили про "серйозні наслідки" для РФ у разі застосування ядерної зброї.
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