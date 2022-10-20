США не бачать причин міняти ядерну стратегію на тлі погроз РФ, - Блінкен
Сполучені Штати поки що не бачать причин змінювати ступінь готовності своїх ядерних сил на тлі погроз з боку Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена в інтерв'ю ABC.
"Ми давали ясно зрозуміти президенту Путіну (президенту РФ Володимиру Путіну - ред.) безпосередньо і в приватному порядку про серйозні наслідки, які виникнуть у разі застосування будь-якої ядерної зброї", - наголосив чиновник.
За його словами, зараз США "дуже й дуже уважно" стежать за ситуацією.
"Ми не бачимо причин зараз змінювати нашу конфігурацію ядерних сил", - зазначив Блінкен.
Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін пригрозив країнам Заходу застосувати ядерну зброю, зазначивши, що його заява не є блефом.
Також ми писали, що у Британії заявили про "серйозні наслідки" для Росії у разі її застосування ядерної зброї.
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