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Британія пообіцяла Путіну "серйозні наслідки" у разі ядерного удару по Україні

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Середа 19 жовтня 2022 18:02
Британія пообіцяла Путіну "серйозні наслідки" у разі ядерного удару по Україні Фото: Британія пообіцяла Путіну "серйозні наслідки" у разі ядерного удару по Україні (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Британія попереджає президента РФ Володимира Путіна про "серйозні наслідки", якщо він застосує ядерну зброю у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Даунінг-стріт, яку приводить видання The Guardian.

"Президент Володимир Путін зіткнеться з "серйозними наслідками", якщо застосує ядерну зброю у війні в Україні", - заявили на Даунінг-стріт.

Як повідомляється, міністр оборони Великобританії Бен Уоллес перебував у Вашингтоні для переговорів зі своїм американським колегою на тлі повідомлень про те, що російський лідер може підірвати ядерну боєголовку над Чорним морем.

"Ми чітко розуміємо з Путіним, що використання ядерної зброї призведе до тяжких наслідків. Я б відмовився від спекуляцій на цьому питанні. Я вважаю, що громадськість має бути запевнена в тому, що ми беремо провідну роль у цій сфері", - додали на Даунінг-стріт.

Нагадаємо, що вчора міністр оборони Британії Бен Уоллес терміново вилетів до США говорити про Україну.

Раніше стало відомо, що міністр оборони Британії Бен Воллес не бачить ризиків у тому, що західні постачання зброї в Україну можуть закінчитися раніше, ніж вичерпаються запаси Росії.

Також Бен Уоллес вважає малоймовірним застосування ядерної зброї в Україні. Однак він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін діє нераціонально.

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Великобританія Ядерна зброя Війна в Україні
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