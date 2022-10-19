Британія пообіцяла Путіну "серйозні наслідки" у разі ядерного удару по Україні

Британія попереджає президента РФ Володимира Путіна про "серйозні наслідки", якщо він застосує ядерну зброю у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Даунінг-стріт, яку приводить видання The Guardian .

"Президент Володимир Путін зіткнеться з "серйозними наслідками", якщо застосує ядерну зброю у війні в Україні", - заявили на Даунінг-стріт.

Як повідомляється, міністр оборони Великобританії Бен Уоллес перебував у Вашингтоні для переговорів зі своїм американським колегою на тлі повідомлень про те, що російський лідер може підірвати ядерну боєголовку над Чорним морем.

"Ми чітко розуміємо з Путіним, що використання ядерної зброї призведе до тяжких наслідків. Я б відмовився від спекуляцій на цьому питанні. Я вважаю, що громадськість має бути запевнена в тому, що ми беремо провідну роль у цій сфері", - додали на Даунінг-стріт.