Путін вийшов з бункера і взявся за зброю: відео

Президент Росії Володимир Путін відвідав військовий полігон, на якому перевірив підготовку мобілізованих та постріляв зі снайперської гвинтівки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що сьогодні Путін приїхав на військовий полігон під Рязанню та перевірив практичні заняття з тактичної, вогневої, інженерної та медичної підготовки. Міністр оборони Сергій Шойгу прозвітував про те, як мобілізовані проходять курс бойової підготовки. Також повідомляється, що на полігоні Путін взявся за зброю та зробив кілька пострілів із снайперської гвинтівки СВД.