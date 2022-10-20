ua ru
Чт, 20 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Путін вийшов з бункера і взявся за зброю: відео

Новость на русском →
Рязань, Четвер 20 жовтня 2022 19:17
Путін вийшов з бункера і взявся за зброю: відео Фото: президент Росії Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Президент Росії Володимир Путін відвідав військовий полігон, на якому перевірив підготовку мобілізованих та постріляв зі снайперської гвинтівки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що сьогодні Путін приїхав на військовий полігон під Рязанню та перевірив практичні заняття з тактичної, вогневої, інженерної та медичної підготовки. Міністр оборони Сергій Шойгу прозвітував про те, як мобілізовані проходять курс бойової підготовки.

Також повідомляється, що на полігоні Путін взявся за зброю та зробив кілька пострілів із снайперської гвинтівки СВД.

Нагадаємо, раніше цього тижня Путін ввів військовий стан на окупованих територіях України, а також наказав набрати на них так звану територіальну оборону.

Президент США Джо Байден упевнений, що Путін загнав себе у скрутне становище і його єдиним інструментом у війні залишається терор проти українців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація
NEWS
У Генштабі заявляють про ризик повторного наступу з Білорусі, але ціль не Київ
У Генштабі заявляють про ризик повторного наступу з Білорусі, але ціль не Київ
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде
Роман Чернишевкореспондент Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде