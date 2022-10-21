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Путин носится с "ядерным чемоданчиком"? СМИ указали на интересную деталь поездки диктатора в Рязань

Новина українською →
Пятница 21 октября 2022 10:49
Путин носится с "ядерным чемоданчиком"? СМИ указали на интересную деталь поездки диктатора в Рязань Фото: президент России Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

У одного из сопровождавших российского диктатора Владимира Путина в его поездке в Рязанскую область заметили так называемый "ядерный чемоданчик".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Напомним, вчера Путин посетил военный полигон в Рязанской области, на котором проверил подготовку мобилизованных. Он также пострелял из снайперской винтовки СВД.

При этом журналисты заметили, что на видео из поездки на заднем плане видно мужчину, который держит в руках то, что, как некоторые сообщают, может быть одним из "ядерных чемоданчиков", в котором хранятся коды для приведения в действие ядерного арсенала страны.

Напомним, ранее Путин пригрозил странам Запада применить ядерное оружие, отметив, что его заявление не является блефом.

При этом США не видят причин менять степень готовности своих ядерных сил на фоне угроз со стороны РФ.

Кроме того, что в Британии заявили о "серьезных последствиях" для РФ в случае применения ядерного оружия.

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Владимир Путин Ядерное оружие
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