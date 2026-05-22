Путін наказав "відповісти" на удар по коледжу на Луганщині

Російський диктатор Володимир Путін віддав наказ організувати удар по Україні у відповідь на удар по гуртожитку коледжу в Старобільську на Луганщині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
Диктатор звинуватив у цьому ударі Україну і заявив, що влучання нібито українського дрона в коледж не могло бути результатом роботи ППО або РЕБ.
Путін заслухав доповіді різних російських служб щодо удару і заявив, що за підсумками атаки на Старобільськ "будуть зроблені висновки".
Він також зауважив, що удар по гуртожитку коледжу не був випадковим, оскільки "три хвилі безпілотників били в одне й те саме місце".
Глава Кремля також заявив, що поруч із гуртожитком у Старобільську "немає жодних військових об'єктів".
Сьогодні в соцмережах з'явилась інформація про удар по навчальному корпусу коледжу та гуртожитку у Старобільську, внаслідок якого постраждали не менш як 35 людей, є загиблі.
Очільник так званої окупаційної влади повідомив, що у будівлі перебувало понад 80 людей, переважно підлітки віком від 14 до 18 років. Також зазначається, що були пошкоджені адміністративні будівлі, магазини та приватні будинки поблизу.
Нагадаємо, за даними Reuters, майже всі найбільші нафтопереробні заводи в центральній частині Росії повністю зупинили або суттєво скоротили виробництво пального. Це відбулося на тлі масованих атак українських безпілотників.
Сукупна потужність підприємств, які змушені були частково або повністю припинити роботу, перевищує 83 млн тонн на рік.
Зазначимо, ситуація з безпекою на території РФ почала серйозно впливати на настрої місцевого населення. Зокрема, новини про обстріли російських регіонів турбують росіян значно більше, ніж події безпосередньо на фронті.