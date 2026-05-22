Путин приказал "ответить" на удар по колледжу на Луганщине

Российский диктатор Владимир Путин отдал приказ организовать удар по Украине в ответ на удар по общежитию колледжа в Старобельске Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Диктатор обвинил в этом ударе Украину и заявил, что попадание якобы украинского дрона в колледж не могло быть результатом работы ПВО или РЭБ.
Путин заслушал доклады различных российских служб по удару и заявил, что по итогам атаки на Старобельск "будут сделаны выводы".
Он также отметил, что удар по общежитию колледжа не был случайным, поскольку "три волны беспилотников били в одно и то же место".
Глава Кремля также заявил, что рядом с общежитием в Старобельске "нет никаких военных объектов".
Сегодня в соцсетях появилась информация об ударе по учебному корпусу колледжа и общежитию в Старобельске, в результате которого пострадали не менее 35 человек, есть погибшие.
Глава так называемой оккупационной власти сообщил, что в здании находилось более 80 человек, преимущественно подростки в возрасте от 14 до 18 лет. Также отмечается, что были повреждены административные здания, магазины и частные дома поблизости.
Напомним, по данным Reuters, почти все крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы в центральной части России полностью остановили или существенно сократили производство топлива. Это произошло на фоне массированных атак украинских беспилотников.
Совокупная мощность предприятий, которые вынуждены были частично или полностью прекратить работу, превышает 83 млн тонн в год.
Отметим, ситуация с безопасностью на территории РФ начала серьезно влиять на настроения местного населения. В частности, новости об обстрелах российских регионов беспокоят россиян значительно больше, чем события непосредственно на фронте.