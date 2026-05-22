Путин приказал "ответить" на удар по колледжу на Луганщине

Диктатор обвинил в этом ударе Украину и заявил, что попадание якобы украинского дрона в колледж не могло быть результатом работы ПВО или РЭБ.

Путин заслушал доклады различных российских служб по удару и заявил, что по итогам атаки на Старобельск "будут сделаны выводы".

Он также отметил, что удар по общежитию колледжа не был случайным, поскольку "три волны беспилотников били в одно и то же место".

Глава Кремля также заявил, что рядом с общежитием в Старобельске "нет никаких военных объектов".

Что известно об ударе по Старобельску

Сегодня в соцсетях появилась информация об ударе по учебному корпусу колледжа и общежитию в Старобельске, в результате которого пострадали не менее 35 человек, есть погибшие.

Глава так называемой оккупационной власти сообщил, что в здании находилось более 80 человек, преимущественно подростки в возрасте от 14 до 18 лет. Также отмечается, что были повреждены административные здания, магазины и частные дома поблизости.