Хто справжній господар у Кремлі? В ЄС висміяли Путіна після заяв Лаврова

Четвер 21 серпня 2025 22:53
UA EN RU
Хто справжній господар у Кремлі? В ЄС висміяли Путіна після заяв Лаврова Фото: єврокомісар Андрюс Кубілюс (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Єврокомісар Андрюс Кубілюс висміяв російського диктатора Володимира Путіна після заяв, які зробив голова МЗС Росії Сергій Лавров. Кубілюс припустив, що Путін - не справжній правитель Росії, а маріонетка Лаврова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Кубілюса.

"Хто справжній господар у Кремлі: Путін чи Лавров? Як хтось може домовлятися про щось з Путіним, якщо після зустрічі Путіна та Трампа Лавров публічно заперечує все, що Путін обіцяв Трампу на двосторонній зустрічі? Можливо, Путін не справжній господар у Кремлі?", - написав єврокомісар з приводу заяв російського міністра закордонних справ.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що гарантії безпеки України мають забезпечуватися "на рівній основі" такими країнами як Китай, США, Велика Британія та Франція. Але, як стверджує глава російського МЗС, без участі Росії це "шлях у нікуди".

Заява міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що державами-гарантами безпеки для України можуть виступити РФ, Китай і США, фактично зірвала переговори Москви з Вашингтоном.

