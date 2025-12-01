Путін може продовжувати війну? Трамп зробив нову заяву про дедлайн щодо мирної угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що у нього немає дедлайну для глави Кремля Володимира Путіна з питання завершення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

Під час спілкування з пресою у Трампа запитали, чи хоче він встановити для Путіна дедлайн для згоди на мирний план США. У відповідь він сказав наступне.

"У мене є дедлайн, коли закінчиться війна. І сподіваюся, війна закінчиться", - заявив глава Білого дому.

Також він наголосив, що за останні три-чотири тижні загинуло нібито 27 тисяч осіб, додавши, що війна має закінчитися.

Крім того, Трамп висловився про переговори США та України щодо мирного плану, які відбулися у Флориді 30 листопада.

"Вони йдуть, і йдуть добре. Ми хочемо припинити вбивства людей", - пояснив він.

За словами американського лідера, є хороші шанси, що укласти угоду таки вийде.