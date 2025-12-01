Путін може продовжувати війну? Трамп зробив нову заяву про дедлайн щодо мирної угоди
Президент США Дональд Трамп заявив, що у нього немає дедлайну для глави Кремля Володимира Путіна з питання завершення війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.
Під час спілкування з пресою у Трампа запитали, чи хоче він встановити для Путіна дедлайн для згоди на мирний план США. У відповідь він сказав наступне.
"У мене є дедлайн, коли закінчиться війна. І сподіваюся, війна закінчиться", - заявив глава Білого дому.
Також він наголосив, що за останні три-чотири тижні загинуло нібито 27 тисяч осіб, додавши, що війна має закінчитися.
Крім того, Трамп висловився про переговори США та України щодо мирного плану, які відбулися у Флориді 30 листопада.
"Вони йдуть, і йдуть добре. Ми хочемо припинити вбивства людей", - пояснив він.
За словами американського лідера, є хороші шанси, що укласти угоду таки вийде.
Переговори США та України
Нагадаємо, у неділю, 30 листопада, у Флориді відбулася зустріч між українською та американською делегаціями, щоб продовжити роботу над доопрацюванням мирного плану США.
ЗМІ писали, що на цій зустрічі американці мали намір вирішити суперечки щодо двох ключових пунктів документа. Йдеться про території та гарантії безпеки. Також у медіа була інформація, що на переговорах порушували питання про терміни проведення виборів.
Зазначимо, що перед зустріччю держсекретар США Марко Рубіо виступив перед пресою. Він пояснив журналістам, що мета мирного плану - не тільки закінчення війни, а й збереження суверенітету України.
Уже після зустрічі він наголосив, що для миру потрібна і друга сторона, тобто - РФ, а також додав, що США хочуть відновлення України і триває підготовка до довгострокового процвітання країни.
До слова, секретар РНБО Рустем Умеров, який очолював українську делегацію, теж висловився про результати. Він наголосив, що в просуванні гідного миру є суттєвий прогрес.