Путин может продолжать войну? Трамп сделал новое заявление о дедлайне по мирной сделке

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет дедлайна для главы Кремля Владимира Путина по вопросу завершения войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

В ходе общения с прессой у Трампа спросили, хочет ли он установить для Путина дедлайн для согласия на мирный план США. В ответ он сказал следующее.

"У меня есть дедлайн, когда закончится война. И надеюсь, война закончится", - заявил глава Белого дома.

Также он подчеркнул, что за последние три-четыре недели погибло якобы 27 тысяч человек, добавив, что война должна закончится.

Кроме того, Трамп высказался о переговорах США и Украины по мирному плану, которые состоялись во Флориде 30 ноября.

"Они идут, и идут хорошо. Мы хотим прекратить убийства людей", - пояснил он.

По словам американского лидера, есть хорошие шансы, что заключить сделку таки получится.