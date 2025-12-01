ua en ru
Путин может продолжать войну? Трамп сделал новое заявление о дедлайне по мирной сделке

Понедельник 01 декабря 2025 00:50
Путин может продолжать войну? Трамп сделал новое заявление о дедлайне по мирной сделке Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет дедлайна для главы Кремля Владимира Путина по вопросу завершения войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

В ходе общения с прессой у Трампа спросили, хочет ли он установить для Путина дедлайн для согласия на мирный план США. В ответ он сказал следующее.

"У меня есть дедлайн, когда закончится война. И надеюсь, война закончится", - заявил глава Белого дома.

Также он подчеркнул, что за последние три-четыре недели погибло якобы 27 тысяч человек, добавив, что война должна закончится.

Кроме того, Трамп высказался о переговорах США и Украины по мирному плану, которые состоялись во Флориде 30 ноября.

"Они идут, и идут хорошо. Мы хотим прекратить убийства людей", - пояснил он.

По словам американского лидера, есть хорошие шансы, что заключить сделку таки получится.

Переговоры США и Украины

Напомним, в воскресенье, 30 ноября, во Флориде состоялась встреча между украинской и американской делегациями, чтобы продолжить работу над доработкой мирного плана США.

СМИ писали, что на этой встрече американцы были намерены решить споры по двум ключевым пунктам документа. Речь о территориях и гарантиях безопасности. Также в медиа была информация, что на переговорах поднимался вопрос о сроках проведения выборов.

Отметим, что перед встречей госсекретарь США Марко Рубио выступил перед прессой. Он пояснил журналистам, что цель мирного плана - не только окончание войны, но и сохранение суверенитета Украины.

Уже после встречи он подчеркнул, что для мира нужна и вторая сторона, то есть - РФ, а также добавил, что США хотят восстановления Украины и идет подготовка к долгосрочному процветанию страны.

К слову, секретарь СНБО Рустем Умеров, который возглавлял украинскую делегацию - тоже высказался о результатах. Он подчеркнул, что в продвижении достойного мира есть существенный прогресс.

