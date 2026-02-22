Путін і Трамп таємно обговорюють відновлення "Північних потоків", - Berliner Zeitung

Диктатор РФ Володимир Путін та президент США Дональд Трамп ведуть обговорення щодо можливого відновлення роботи газопроводів "Північний потік", але під контролем Вашингтону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Berliner Zeitung.

У США мають плани на "Північні потоки"

Переговори проходять неофіційно та без участі ЄС.

За даними видання, питання газопроводів Nord Stream та Nord Stream 2, які були пошкоджені внаслідок вибухів у вересні 2022 року, нібито стало частиною ширших геополітичних консультацій між Москвою та Вашингтоном.

Офіційно проєкт вважається фактично закритим, а трубопроводи залишаються непридатними до експлуатації. Водночас, за інформацією джерел, близьких до російської сторони, обговорюється варіант відновлення постачання газу до Європи, однак уже під контролем США.

Як зазначає Berliner Zeitung, йдеться про можливу участь американських інвесторів у відновленні або придбанні частини інфраструктури. Серед потенційно зацікавлених осіб згадується інвестор Стівен Лінч, який раніше працював із російськими енергетичними активами.

Зазначається, що в Німеччині офіційна позиція залишається незмінною - Берлін підтримує санкційну політику ЄС проти Росії та не розглядає відновлення роботи газопроводів. Водночас інформація про можливі переговори без участі Євросоюзу викликала дискусію щодо ризиків для енергетичної безпеки Європи.

Жодних офіційних підтверджень з боку Москви чи Вашингтона наразі немає.

Передісторія "Північних потоків"

Газопровід "Північний потік-1" транспортував газ із РФ до Німеччини, яка розподіляла його іншим країнами Європи. "Північний потік-2", який будувався для постачання газу до Європи, але в обхід України, так і не запрацював через повномасштабне вторгнення РФ. У вересні 2022 року на дні Балтійського моря обидва газопроводи підірвали.

На той момент газопроводи розглядалися основним маршрутом постачання російського газу до Європи.

У диверсії з газопроводами підозрюють українців - у листопаді 2025 року німецькі правоохоронці арештували українця Сергія Кузнєцова. Його екстрадували з Італії за звинуваченням у безпосередній участі в підривах - наразі він знаходиться у слідчому ізоляторі в Німеччині.