Підрив "Північних потоків": ЗМІ повідомили про роль ЦРУ
Команда українців, яку пов’язують із підривом "Північних потоків", навесні 2022 року нібито обговорювала свої наміри з представниками американської розвідки ЦРУ.
Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на Spiegel.
За даними видання, яке посилається на джерела, контакти між українською командою та представниками ЦРУ відбулися навесні 2022 року в Києві, невдовзі після відбиття російського наступу на столицю. Зустріч нібито проходила в одному з закладів на Подолі.
Під час цієї розмови українська сторона вперше озвучила намір вивести з ладу російські трубопроводи, щоб позбавити Москву надприбутків, які фінансують війну.
На тому етапі американські агенти з цікавістю вислухали ідею та не висловили жодних заперечень. Журналісти припускають, що ЦРУ прагнуло отримати якомога більше детальної інформації про задум.
Розслідування свідчить, що на наступних зустрічах обговорювалися вже технічні деталі. В українських учасників навіть склалося враження, що США можуть підтримати план фінансово. Проте пізніше позиція американців різко змінилася.
У червні 2022 року розвідка Нідерландів отримала детальний опис плану атаки та передала його ЦРУ і Берліну. США, зі свого боку, почали активно відмовляти українську команду від реалізації операції.
Повідомляється, що представник ЦРУ в Києві навіть звертався до Офісу президента з вимогою скасувати диверсію.
Німецька сторона на той момент скептично поставилася до попереджень від партнерів, оскільки очікувана дата операції, вказана у документах, на той час уже минула.
У пресслужбі ЦРУ на офіційний запит журналістів відповіли лаконічно, назвавши інформацію від анонімних джерел "цілковито неправдивою".
Водночас Spiegel наголошує, що інформація від цих джерел раніше неодноразово підтверджувалася офіційними слідчими Німеччини.
Підрив "Північних потоків"
У вересні 2022 року на дні Балтійського моря сталися вибухи, які вивели з ладу російські газопроводи "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2".
На той момент вони розглядалися як основний маршрут постачання російського газу до Європи. В операції підозрюють українців.
У листопаді 2025 року німецькі правоохоронці взяли під варту українця Сергія Кузнєцова. Його екстрадували з Італії за звинуваченням у безпосередній участі в диверсії 2022 року. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі в Німеччині.
Інша ситуація склалася навколо другого підозрюваного - українця Володимира Журавльова. Хоча Німеччина вимагала його видачі, суд у Варшаві в жовтні 2025 року відмовив у екстрадиції та відпустив чоловіка.
Рішення також прокоментував прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.