Італія скасувала екстрадицію українця, якого звинувачують у підриві "Північних потоків"

В Італії касаційний суд скасував рішення про видачу Німеччині українця Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у справі про підрив "Північних потоків".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA .

На засіданні генеральна прокуратура попросила суд прийняти один з аргументів захисту, який представляє адвокат Ніколо Канестріні, про те, що події в європейському ордері на арешт були неправильно кваліфіковані.

Кузнєцова затримали 21 серпня в районі Ріміні за звинуваченням у саботажі газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2" у вересні 2022 року.

Підрив "Північних потоків"

У вересні 2022 року в Балтійському морі сталися вибухи на газопроводах "Північний потік 1" і "Північний потік 2", що призвело до витоку близько 800 мільйонів кубометрів газу.

Незважаючи на численні розслідування в Данії, Швеції та Німеччині, винні так і не були встановлені. У 2024 році Швеція і Данія закрили свої розслідування, пославшись на недостатність доказів і відсутність юрисдикції.

У серпні 2025 року в Італії заарештували українця на ім'я Сергій К., підозрюваного в організації підриву газопроводів. Його звинувачують у змові, саботажі та знищенні критичної інфраструктури.

За даними німецьких прокурорів, Сергій К. нібито координував операцію зі встановлення вибухових пристроїв з борту вітрильної яхти, що вирушила з Ростока.

До слова, одного з підозрюваних у підриві "Північних потоків" також затримали в Польщі. Але його видавати Німеччині не поспішають. Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що це не в інтересах його країни.