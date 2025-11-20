Путін і Герасимов вигадали "оточення" 15 батальйонів ЗСУ і "захоплення" Куп'янська

Зокрема Путін відвідав один з командних пунктів групи окупаційних російських військ "Захід", де заслухав "доповіді" від військового керівництва. Правди у цих доповідях фактично не було, оскільки знову почали згадувати нібито "оточення" Покровська.

Проте з Куп'янськом росіяни перевершили самі себе. Спочатку Путін заявив, що в Куп'янську на Харківщині нібито "заблоковано" аж "до 15 батальйонів ЗСУ". А потім, через кілька хвилин, вже Герасимов заявив, що місто нібито вже було "звільнено".

Путін зробив вигляд, що "не почув" цього та наказав "забезпечити умови" для нібито "повної здачі" так званих "оточених підрозділів", які за версією РФ є в Куп'янську та Покровську.

Окрім цього, російський диктатор озвучив вигадку про "міські бої" у Костянтинівці та вчергове вже заявив, що українська влада, мовляв, "нелегітимна". Також він сказав, що усі цілі "СВО" - як в Росії називають війну проти України - "безумовно будуть виконані".