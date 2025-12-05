Путін хоче захопити якомога більше земель під прикриттям переговорів, - Сирський

Немає жодних ознак, що Росія хоче зупинити бойові дії в Україні. Кремль використовує переговори для прикриття.
Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю Sky News заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Як зазначив генерал, незважаючи на заяви російського диктатора Володимира Путіна президенту США Дональду Трампу про те, що Москва готова до переговорів, жодних ознак ослаблення бойових дій з боку РФ немає.
"Тому ми робимо все для того, щоб, якщо ворог продовжить війну - а ви бачите, що, хоча ми хочемо миру, справедливого миру, ворог продовжує наступ, використовуючи ці мирні переговори як прикриття. Немає жодних пауз, жодних затримок у їхніх операціях. Вони продовжують просувати свої війська, щоб захопити якомога більше нашої території під прикриттям переговорів", - додав Сирський.
Головнокомандувач наголосив, що саме тому Україна змушена вести цю війну, захищаючи українців, мирні міста і села.
Нагадаємо, зараз США обговорюють з Україною та Росією свій мирний план. Зокрема, в результаті переговорів з українськими чиновниками він був доопрацьований, тепер там є вже 20 пунктів.
Також спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять американського лідера Джаред Кушнер відвідували Москву і зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним.
Після такої зустрічі в Кремлі заявили про те, що компромісів знайдено не було. Але в Росії впевнені, що для подальших переговорів "є перспективи".
Росія продовжує наполягати на тому, щоб Україна віддала без бою Донецьку і Луганську області.
При цьому головнокомандувач Олександр Сирський підкреслював, що такі умови не відповідають справедливому миру.