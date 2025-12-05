Путін хоче захопити якомога більше земель під прикриттям переговорів, - Сирський

Як зазначив генерал, незважаючи на заяви російського диктатора Володимира Путіна президенту США Дональду Трампу про те, що Москва готова до переговорів, жодних ознак ослаблення бойових дій з боку РФ немає.

"Тому ми робимо все для того, щоб, якщо ворог продовжить війну - а ви бачите, що, хоча ми хочемо миру, справедливого миру, ворог продовжує наступ, використовуючи ці мирні переговори як прикриття. Немає жодних пауз, жодних затримок у їхніх операціях. Вони продовжують просувати свої війська, щоб захопити якомога більше нашої території під прикриттям переговорів", - додав Сирський.

Головнокомандувач наголосив, що саме тому Україна змушена вести цю війну, захищаючи українців, мирні міста і села.