ua en ru
Пт, 05 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Інший формат неприйнятний. Сирський пояснив ідею справедливого миру для України

Україна, П'ятниця 05 грудня 2025 18:08
UA EN RU
Інший формат неприйнятний. Сирський пояснив ідею справедливого миру для України Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ (facebook.com/CinCAFofUkraine)
Автор: Іван Носальський

Справедливий мир для України - це завершення війни без попередніх умов. Бої мають зупинитися по лінії зіткнення.

Як передає РБК-Україна, про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив в інтерв'ю Sky News.

Генерал підкреслив, що зараз головне завдання - "захистити українську землю, країну і населення".

"Зрозуміло, для нас неприйнятно просто віддавати територію. Що це взагалі означає - передати нашу землю? Саме тому ми і воюємо: щоб не віддавати нашу територію", - додав він.

За словами Сирського, він навіть не дозволяє собі розглядати сценарій, за якого Україна буде змушена віддати Росії всю Донецьку і Луганську області.

"Усі війни колись закінчуються, і, звичайно, ми сподіваємося, що і наша теж закінчиться. І коли це станеться, має бути встановлений справедливий мир. У моєму розумінні, справедливий мир - це мир без попередніх умов, без відмови від території. Це означає зупинку вздовж поточної лінії зіткнення", - зазначив головнокомандувач,

Він уточнив, що має бути безумовне припинення вогню і потім початок переговорів.

"Будь-який інший формат був би несправедливим миром, і для нас він неприйнятний", - сказав Сирський.

Мирні переговори

Нагадаємо, Росія не відступає від своїх ультимативних вимог для завершення війни проти України.

Москва хоче, щоб Україна вивела свою армію з Донецької області та віддала весь регіон під контроль РФ.

Такий сценарій передбачався і мирним планом США в його первісному вигляді. Але питання територій Україна і США все ще не узгодили. Очікувалося, що його мають обговорити президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Збройні сили України Донецька область Мирні переговори Війна в Україні Олександр Сирський
Новини
Умєров і Гнатов проведуть ще одну зустріч із командою Трампа, - джерела
Умєров і Гнатов проведуть ще одну зустріч із командою Трампа, - джерела
Аналітика
Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни