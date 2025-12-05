Путин хочет захватить как можно больше земель под прикрытием переговоров, - Сырский

Как отметил генерал, несмотря на заявления российского диктатора Владимира Путина президенту США Дональду Трампу о том, что Москва готова к переговорам, никаких признаков ослабления боевых действий со стороны РФ нет.

"Поэтому мы делаем все для того, чтобы, если враг продолжит войну - а вы видите, что, хотя мы хотим мира, справедливого мира, враг продолжает наступление, используя эти мирные переговоры как прикрытие. Нет никаких пауз, никаких задержек в их операциях. Они продолжают продвигать свои войска, чтобы захватить как можно больше нашей территории под прикрытием переговоров", - добавил Сырский.

Главнокомандующий подчеркнул, что именно поэтому Украина вынуждена вести эту войну, защищая украинцев, мирные города и села.