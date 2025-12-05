Путін хоче захопити якомога більше земель під прикриттям переговорів, - Сирський

Немає жодних ознак, що Росія хоче зупинити бойові дії в Україні. Кремль використовує переговори для прикриття.

Як передає РБК-Україна , про це в інтерв'ю Sky News заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Як зазначив генерал, незважаючи на заяви російського диктатора Володимира Путіна президенту США Дональду Трампу про те, що Москва готова до переговорів, жодних ознак ослаблення бойових дій з боку РФ немає.

"Тому ми робимо все для того, щоб, якщо ворог продовжить війну - а ви бачите, що, хоча ми хочемо миру, справедливого миру, ворог продовжує наступ, використовуючи ці мирні переговори як прикриття. Немає жодних пауз, жодних затримок у їхніх операціях. Вони продовжують просувати свої війська, щоб захопити якомога більше нашої території під прикриттям переговорів", - додав Сирський.

Головнокомандувач наголосив, що саме тому Україна змушена вести цю війну, захищаючи українців, мирні міста і села.