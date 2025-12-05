ua en ru
Путин хочет захватить как можно больше земель под прикрытием переговоров, - Сырский

Украина, Пятница 05 декабря 2025 20:32
Путин хочет захватить как можно больше земель под прикрытием переговоров, - Сырский Фото: Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ (facebook.com/CinCAFofUkraine)
Автор: Иван Носальский

Нет никаких признаков, что Россия хочет остановить боевые действия в Украине. Кремль использует переговоры для прикрытия.

Как передает РБК-Украина, об этом в интервью Sky News заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Как отметил генерал, несмотря на заявления российского диктатора Владимира Путина президенту США Дональду Трампу о том, что Москва готова к переговорам, никаких признаков ослабления боевых действий со стороны РФ нет.

"Поэтому мы делаем все для того, чтобы, если враг продолжит войну - а вы видите, что, хотя мы хотим мира, справедливого мира, враг продолжает наступление, используя эти мирные переговоры как прикрытие. Нет никаких пауз, никаких задержек в их операциях. Они продолжают продвигать свои войска, чтобы захватить как можно больше нашей территории под прикрытием переговоров", - добавил Сырский.

Главнокомандующий подчеркнул, что именно поэтому Украина вынуждена вести эту войну, защищая украинцев, мирные города и села.

Мирные переговоры

Напомним, сейчас США обсуждают с Украиной и Россией свой мирный план. В частности, в результате переговоров с украинскими чиновниками он был доработан, теперь там есть уже 20 пунктов.

Также спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер посещали Москву и встретились с российским диктатором Владимиром Путиным.

После такой встречи в Кремле заявили о том, что компромиссов найдено не было. Но в России уверены, что для дальнейших переговоров "есть перспективы".

Россия продолжает настаивать на том, чтобы Украина отдала без боя Донецкую и Луганскую области.

При этом главнокомандующий Александр Сырский подчеркивал, что такие условия не соответствуют справедливому миру.

