ua en ru
Пт, 22 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Сім влучань: дрони СБУ рознесли склади боєприпасів окупантів у Луганській області

Вівторок 19 серпня 2025 15:06
UA EN RU
Сім влучань: дрони СБУ рознесли склади боєприпасів окупантів у Луганській області Ілюстративне фото: дрони СБУ знищили склади РФ у Луганській області (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Ірина Глухова

У ніч на 19 серпня далекобійні безпілотники СБУ атакували два склади боєприпасів росіян на тимчасово окупованій території Луганської області. Було зафіксовано щонайменше сім влучань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

За даними СБУ, "бавовну" влаштували на двох складах боєприпасів росіян у населеному пункті Білокуракине.

Це селище розташоване на важливій залізничній гілці, якою з Росії постачають боєприпаси на лінію фронту, зокрема на Покровський напрямок.

Попередньо, безпілотники щонайменше 7 разів влучили по території складів.

Після вибухів спалахнула потужна пожежа, яку зафіксував також і міжнародний сервіс FIRMS, що відстежує загоряння у реальному часі по всьому світу.

"Знищення ворожих боєприпасів напряму допомагає нашим воїнам, які мужньо стримують штурми росіян. Демілітаризація військових складів та техніки окупантів триватиме й надалі", - зазначили в СБУ.

Також у спецслужбі показали кадри уражених складів окупантів на Луганщині.

Фото: дрони СБУ рознесли склади боєприпасів окупантів у Луганській області (t.me/SBUkr)

Інші успішні операції СБУ

Раніше у тимчасово окупованій частині Донецької області, в рамках спецоперації, Служба безпеки України уразила артилерійські та мінометні склади росіян.

Також СБУ завдала удару далекобійними безпілотниками по складу з "Шахедами" у Татарстані. Відразу після вибуху спалахнула пожежа. Відстань від України до об’єкта - близько 1300 км.

На складі знаходилися готові до застосування ударні дрони "Шахед" та імпортні комплектуючі для їхнього виробництва.

Крім того, далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "А" СБУ завдали удару по виробничих потужностях Арзамаського приладобудівного заводу ім. Пландіна у Нижегородській області РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Луганськ
Новини
Рятувальники другу добу гасять пожежу в Мукачево після російського удару (відео)
Рятувальники другу добу гасять пожежу в Мукачево після російського удару (відео)
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"