Сім влучань: дрони СБУ рознесли склади боєприпасів окупантів у Луганській області
У ніч на 19 серпня далекобійні безпілотники СБУ атакували два склади боєприпасів росіян на тимчасово окупованій території Луганської області. Було зафіксовано щонайменше сім влучань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
За даними СБУ, "бавовну" влаштували на двох складах боєприпасів росіян у населеному пункті Білокуракине.
Це селище розташоване на важливій залізничній гілці, якою з Росії постачають боєприпаси на лінію фронту, зокрема на Покровський напрямок.
Попередньо, безпілотники щонайменше 7 разів влучили по території складів.
Після вибухів спалахнула потужна пожежа, яку зафіксував також і міжнародний сервіс FIRMS, що відстежує загоряння у реальному часі по всьому світу.
"Знищення ворожих боєприпасів напряму допомагає нашим воїнам, які мужньо стримують штурми росіян. Демілітаризація військових складів та техніки окупантів триватиме й надалі", - зазначили в СБУ.
Також у спецслужбі показали кадри уражених складів окупантів на Луганщині.
Фото: дрони СБУ рознесли склади боєприпасів окупантів у Луганській області (t.me/SBUkr)
Інші успішні операції СБУ
Раніше у тимчасово окупованій частині Донецької області, в рамках спецоперації, Служба безпеки України уразила артилерійські та мінометні склади росіян.
Також СБУ завдала удару далекобійними безпілотниками по складу з "Шахедами" у Татарстані. Відразу після вибуху спалахнула пожежа. Відстань від України до об’єкта - близько 1300 км.
На складі знаходилися готові до застосування ударні дрони "Шахед" та імпортні комплектуючі для їхнього виробництва.
Крім того, далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "А" СБУ завдали удару по виробничих потужностях Арзамаського приладобудівного заводу ім. Пландіна у Нижегородській області РФ.