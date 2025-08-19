Сім влучань: дрони СБУ рознесли склади боєприпасів окупантів у Луганській області

У ніч на 19 серпня далекобійні безпілотники СБУ атакували два склади боєприпасів росіян на тимчасово окупованій території Луганської області. Було зафіксовано щонайменше сім влучань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

За даними СБУ, "бавовну" влаштували на двох складах боєприпасів росіян у населеному пункті Білокуракине.

Це селище розташоване на важливій залізничній гілці, якою з Росії постачають боєприпаси на лінію фронту, зокрема на Покровський напрямок.

Попередньо, безпілотники щонайменше 7 разів влучили по території складів.

Після вибухів спалахнула потужна пожежа, яку зафіксував також і міжнародний сервіс FIRMS, що відстежує загоряння у реальному часі по всьому світу.

"Знищення ворожих боєприпасів напряму допомагає нашим воїнам, які мужньо стримують штурми росіян. Демілітаризація військових складів та техніки окупантів триватиме й надалі", - зазначили в СБУ.

Також у спецслужбі показали кадри уражених складів окупантів на Луганщині.

Фото: дрони СБУ рознесли склади боєприпасів окупантів у Луганській області (t.me/SBUkr)