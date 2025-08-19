Білий дім підтвердив, що Путін пообіцяв Трампу зустрітися безпосередньо із Зеленським

Як повідомляє РБК-Україна , про це прессекретар Білого дому Керолайн Левітт заявила під час брифінгу .

"Президент спілкувався з обома лідерами з цього питання, і обидва висловили готовність зустрітися один з одним, тому наша команда з національної безпеки допоможе обом країнам це організувати", - додала речниця Білого дому.

Вона додала, що підготовка до зустрічі Зеленського та Путіна вже почалася.

"Так, обіцяв", - сказала Левітт.

Зустріч Зеленського та Путіна

Нагадаємо, 15 серпня на Алясці відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

А вже 18 серпня до США прибув президент України Володимир Зеленський, де провів переговори з Трампом і європейськими лідерами в Білому домі.

Після переговорів Трамп зателефонував Путіну, щоб домовитися про новий раунд переговорів на рівні глав держав.

Однак у Москві виступали за двосторонній формат переговорів. Як повідомляли ЗМІ, Путін наполягає на особистій зустрічі із Зеленським. Участь у переговорах Трампа він відкидає.

Серед можливих локацій зустрічі Зеленського та Путіна називають Женеву або Угорщину. Швейцарія вже заявила про готовність прийняти переговори та надати Путіну "імунітет" від ордера МКС.

Також, за інформацією ЗМІ, Путін запропонував Зеленському провести зустріч у Москві, однак український президент відмовився.