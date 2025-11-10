ua en ru
Путін дронами тестує готовність Європи до реакції, - Зеленський

Україна, Понеділок 10 листопада 2025 11:07
UA EN RU
Путін дронами тестує готовність Європи до реакції, - Зеленський Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росія використовує безпілотники, щоб перевіряти готовність європейських країн реагувати на загрози та оцінювати їхню слабкість. Такі дії є сигналом того, що агресор прагне отримати політичні та економічні бенефіти, поки ніхто не чинить достатнього тиску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

За словами президента України, не Європа перебуває у стані війни з Росією - війна ведеться Росією проти України та, гіпотетично, проти багатьох європейських країн.

"Європа боїться слова "ескалація". І європейці завжди думають, що кроки Європи - оскільки вони розвинуті держави, з повагою до закону та цінностей - що будь-яка їхня відповідь - це ескалація", - зазначив глава України.

Росія, за його словами, сприймає слабкість як можливість нав’язувати власні наративи та завдавати шкоди.

"А я вважаю навпаки, що Росія не любить слабкість. Будь-які інтелектуальні відповіді - а саме такі відповіді знаходить Європа - це про слабкість для Росії. Слабкість народжує такий російський присмак. Росіяни відчувають цю слабкість і хочуть, поки ніхто не набрався сили тиснути, завдати шкоди, взяти для себе якийсь додатковий бенефіт", - підкреслив Зеленський.

У напрямку України, за його словами, агресор прагне зупинити розвиток держави, знищити ідентичність та території. У напрямку енергетики - тримати країни Східної Європи та Німеччину на постійному "енергетичному гачку".

Президент додав, що дрони, які порушують повітряний простір у європейських країнах, - це перевірки російського диктатора Володимира Путіна на реакцію.

"Порушення європейського повітряного простору в різних країнах дронами, - все це перевірки. Перевірки Європи, перевірки їхньої реакції. Всі ці дронові атаки Путіна - перевірки, на що вони здатні. Перевірка, як буде реагувати Америка на поточну загрозу для європейських країн, які в НАТО. Диму без вогню не буває, і всі ці перевірки, я вважаю, небезпечні для цілісності Європи", - підсумував він.

Дрони паралізували роботу європейських аеропортів

Нагадаємо, що за останній час дрони неодноразово помічали над аеропортами Брюсселя та Льєжа, що спричинило значні перебої у повітряному русі.

Начальник Генштабу армії Бельгії Фредерік Вансіна наказав солдатам збивати підозрілі безпілотники, але робити це лише безпечно, щоб уникнути супутніх збитків.

Подібні інциденти також зафіксовано у Швеції, де аеропорти тимчасово зупиняли роботу через появу дронів.

У Німеччині вже висловлюють припущення про можливий зв’язок між активністю безпілотників та дискусіями щодо використання заморожених російських активів у бельгійській фінансовій установі Euroclear для фінансування кредиту Україні.

Відомо, що навіть вчора, 9 листопада, в Бельгії над атомною електростанцією Doel було помічено три безпілотники.

