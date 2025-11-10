Путин дронами тестирует готовность Европы к реакции, - Зеленский

Россия использует беспилотники, чтобы проверять готовность европейских стран реагировать на угрозы и оценивать их слабость. Такие действия являются сигналом того, что агрессор стремится получить политические и экономические бенефиты, пока никто не оказывает достаточного давления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

По словам президента Украины, не Европа находится в состоянии войны с Россией - война ведется Россией против Украины и, гипотетически, против многих европейских стран.

"Европа боится слова "эскалация". И европейцы всегда думают, что шаги Европы - поскольку они развитые государства, с уважением к закону и ценностям - что любой их ответ - это эскалация", - отметил глава Украины.

Россия, по его словам, воспринимает слабость как возможность навязывать собственные нарративы и наносить вред.

"А я считаю наоборот, что Россия не любит слабость. Любые интеллектуальные ответы - а именно такие ответы находит Европа - это о слабости для России. Слабость рождает такой русский привкус. Россияне чувствуют эту слабость и хотят, пока никто не набрался силы давить, нанести вред, взять для себя какой-то дополнительный бенефит", - подчеркнул Зеленский.

В направлении Украины, по его словам, агрессор стремится остановить развитие государства, уничтожить идентичность и территории. В направлении энергетики - держать страны Восточной Европы и Германию на постоянном "энергетическом крючке".

Президент добавил, что дроны, которые нарушают воздушное пространство в европейских странах, - это проверки российского диктатора Владимира Путина на реакцию.

"Нарушение европейского воздушного пространства в разных странах дронами, - все это проверки. Проверки Европы, проверки их реакции. Все эти дроновые атаки Путина - проверки, на что они способны. Проверка, как будет реагировать Америка на текущую угрозу для европейских стран, которые в НАТО. Дыма без огня не бывает, и все эти проверки, я считаю, опасны для целостности Европы", - подытожил он.