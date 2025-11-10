Путин дронами тестирует готовность Европы к реакции, - Зеленский
Россия использует беспилотники, чтобы проверять готовность европейских стран реагировать на угрозы и оценивать их слабость. Такие действия являются сигналом того, что агрессор стремится получить политические и экономические бенефиты, пока никто не оказывает достаточного давления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
По словам президента Украины, не Европа находится в состоянии войны с Россией - война ведется Россией против Украины и, гипотетически, против многих европейских стран.
"Европа боится слова "эскалация". И европейцы всегда думают, что шаги Европы - поскольку они развитые государства, с уважением к закону и ценностям - что любой их ответ - это эскалация", - отметил глава Украины.
Россия, по его словам, воспринимает слабость как возможность навязывать собственные нарративы и наносить вред.
"А я считаю наоборот, что Россия не любит слабость. Любые интеллектуальные ответы - а именно такие ответы находит Европа - это о слабости для России. Слабость рождает такой русский привкус. Россияне чувствуют эту слабость и хотят, пока никто не набрался силы давить, нанести вред, взять для себя какой-то дополнительный бенефит", - подчеркнул Зеленский.
В направлении Украины, по его словам, агрессор стремится остановить развитие государства, уничтожить идентичность и территории. В направлении энергетики - держать страны Восточной Европы и Германию на постоянном "энергетическом крючке".
Президент добавил, что дроны, которые нарушают воздушное пространство в европейских странах, - это проверки российского диктатора Владимира Путина на реакцию.
"Нарушение европейского воздушного пространства в разных странах дронами, - все это проверки. Проверки Европы, проверки их реакции. Все эти дроновые атаки Путина - проверки, на что они способны. Проверка, как будет реагировать Америка на текущую угрозу для европейских стран, которые в НАТО. Дыма без огня не бывает, и все эти проверки, я считаю, опасны для целостности Европы", - подытожил он.
Дроны парализовали работу европейских аэропортов
Напомним, что за последнее время дроны неоднократно замечали над аэропортами Брюсселя и Льежа, что повлекло значительные перебои в воздушном движении.
Начальник Генштаба армии Бельгии Фредерик Вансина приказал солдатам сбивать подозрительные беспилотники, но делать это только безопасно, чтобы избежать сопутствующих убытков.
Подобные инциденты также зафиксированы в Швеции, где аэропорты временно останавливали работу из-за появления дронов.
В Германии уже высказывают предположение о возможной связи между активностью беспилотников и дискуссиями об использовании замороженных российских активов в бельгийском финансовом учреждении Euroclear для финансирования кредита Украине.
Известно, что даже вчера, 9 ноября, в Бельгии над атомной электростанцией Doel было замечено три беспилотника.