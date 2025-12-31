Втрати противника на 31 грудня: Генштаб надав свіжу статистику

На тлі постійного надходження уточнених розвідувальних даних було проведено коригування сукупних втрат російської армії, що дозволило Генштабу актуалізувати статистику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

Оновлення даних про втрати противника пов'язане з необхідністю перегляду раніше оприлюднених показників.

Йдеться насамперед про артилерійські системи, реактивні системи залпового вогню, засоби протиповітряної оборони, безпілотники оперативно-тактичного рівня, а також автомобільну та спеціальну техніку.

Загальну цифру втрат було скориговано, при цьому добові дані продовжують публікуватися в стандартному режимі.

Коригування загальних втрат

Згідно з оновленою інформацією, зміни торкнулися відразу кількох категорій озброєнь і техніки. Перегляд став можливий завдяки накопиченню уточнених розвідданих, які дали змогу точніше оцінити масштаб знищених і виведених з ладу засобів противника за весь період бойових дій.

Загальні втрати з початку повномасштабної війни

За період з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2025 року орієнтовні втрати противника склали близько 1 207 910 військовослужбовців.

Суттєві втрати зафіксовано і в техніці: знищено понад 11,4 тисячі танків і майже 23,9 тисячі бойових броньованих машин.

Артилерійський парк противника скоротився більш ніж на 35,6 тисячі одиниць, реактивних систем залпового вогню - на 1 586. Втрати засобів ППО оцінюються в 1 266 одиниць.

Крім того, зафіксовано знищення 434 літаків і 347 вертольотів. Значних втрат зазнав парк безпілотників оперативно-тактичного рівня - понад 97 тисяч одиниць.

Також підтверджено втрату 4 136 крилатих ракет, 28 кораблів і катерів, а також двох підводних човнів.

Автомобільна та спеціальна техніка противника скоротилася більш ніж на 72 тисячі та 4 тисячі одиниць відповідно.