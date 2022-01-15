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Путін має вибрати між санкціями і деескалацією, - Білий дім

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Вашингтон, Субота 15 січня 2022 00:47
Путін має вибрати між санкціями і деескалацією, - Білий дім Фото: Джен Псакі, прес-секретар Білого дому (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Подальший розвиток подій у ситуації навколо України залежить від кремлівського керівництва. Воно має обрати або шлях ескалації та санкцій, або продовження дипломатичних переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретар Білого дому Джен Псакі.

Вона підкреслила, якщо в Кремлі вирішать вдертися в Україну, "це матиме економічні наслідки, які вийдуть далеко за межі тих, що мали місце у 2014 році".

Якщо в Москві погодяться брати участь у дипломатичних контактах і переговорах, "ми дуже відкриті до цього і сподіваємося, що вони так і зроблять", зазначила прессекретар Білого дому.

"Це залежить від президента Путіна і Росії, щоб визначити, яким буде подальший шлях. Ми готові незалежно від того, яке рішення вони приймуть", - зазначила офіційний представник адміністрації.

Раніше держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що США готові до продовження діалогу щодо "гарантій безпеки" з Росією, однак тепер все залежить від того, яке рішення прийме президент РФ Володимир Путін.

Нагадаємо, 13 січня відбулася зустріч ОБСЄ та Росії щодо "гарантій безпеки". За її підсумками Москва пригрозила "катастрофічними наслідками", якщо її вимоги не будуть виконані.

При цьому 12 січня у Брюсселі пройшло засідання Ради Росія-НАТО, а днем раніше пройшла зустріч делегацій РФ і США.

Додамо, що у Кремлі незадоволені результатами двох раундів переговорів щодо "гарантій безпеки".

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