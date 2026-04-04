У НАТО назвали дату зустрічі Рютте і Трампа

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Альянсу.

Згідно з анонсом, візит Рубіо до Вашингтона триватиме з 8 по 12 квітня. У перший же день у нього очікується зустріч із лідером США та представниками його команди.

"8 квітня генеральний секретар зустрінеться з... Дональдом Трампом, а також держсекретарем Марко Рубіо і міністром війни Пітом Гегсетом", - ідеться в публікації.

Наступного дня, 9 числа, Рютте виступить із промовою і візьме участь у дискусії, організованій Інститутом президентського фонду Рональда Рейгана.

У дні, що залишилися, з 10 по 12 квітня, генсек візьме участь у Більдерберській зустрічі.