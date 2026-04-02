Макрон порадив Трампу "менше говорити" після погроз вийти з НАТО
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Дональд Трамп ризикує підірвати НАТО, створюючи сумніви щодо відданості США Альянсу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Сумніви щодня підривають довіру"
Макрон наголосив, що такі альянси, як НАТО, тримаються на тому, що не промовляється - тобто на довірі, яка лежить в їхній основі.
"Якщо ви щодня ставите під сумнів свої зобов’язання, ви підриваєте цю довіру", - заявив французький президент.
Він додав, що американські посадовці посилюють невизначеність, сигналізуючи, що "вони не будуть робити те, це або щось інше".
"Коли ви підписали договір, ви не ставите його під сумнів щоранку і не кажете постійно, чи будете ви діяти. Ви нічого не кажете - і в день, коли виникає проблема, ви поруч", - підсумував Макрон.
Погрози Трампа та реакція Європи
У середу Трамп посилив критику НАТО, заявивши, що серйозно розглядає можливість виходу США з Альянсу. Його заяви прозвучали після коментарів держсекретаря Марко Рубіо, якого зазвичай вважають захисником НАТО. Рубіо назвав реакцію Альянсу на війну в Ірані "дуже розчаровуючою".
Макрон зазначив, що країни вже зазнають наслідків конфлікту. Франція, зі свого боку, наголосила, що не була поінформована про плани атакувати Іран і не бере участі у війні.
Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу США з НАТО, назвавши Альянс “паперовим тигром”.
Це не перша подібна погроза - раніше він шантажував європейських союзників, вимагаючи приєднатися до коаліції із захисту Ормузької протоки, погрожуючи припинити постачання зброї Україні.
Під тиском Вашингтона Франція, Німеччина, Велика Британія та ще понад 30 країн підписали спільну заяву про готовність сприяти безпечному судноплавству.
Після критики Макрона Трамп вдався до особистих образ. Американський президент заявив, що французький колега "досі оговтується після удару в щелепу від своєї дружини", натякаючи на інцидент 2025 року в Ханої, коли Бріджит Макрон нібито вдарила чоловіка по обличчю.
Ці коментарі викликали обурення у Франції - голова нижньої палати парламенту Яель Браун-Піве назвала їх неприпустимими в час, коли "люди гинуть на полі бою".
Тим часом дії Трампа дали несподіваний ефект. Як пише Politico, його тиск на НАТО парадоксальним чином зближує європейських лідерів між собою більше, ніж будь-коли.
Водночас прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав загрозу розпаду Альянсу, послаблення санкцій проти Росії, енергетичну кризу в Європі, припинення допомоги Україні та блокування Угорщиною кредиту для Києва "планом мрії Путіна".