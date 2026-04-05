Путин не боится НАТО: Трамп вновь назвал Альянс "бумажным тигром"

21:20 05.04.2026 Вс
По словам Трампа, его призывы помочь в Ормузском проливе были проверкой для НАТО
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Кремля Владимир Путин вовсе не боится НАТО, поскольку Альянс является "бумажным тигром".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью в Белом доме для ведушей ABC News Рэйчел Скотт.

Во время беседы Трамп сказал, что "испытывает НАТО" в Ормузском проливе. Он утверждает, что его призывы помочь разблокировать пролив были лишь проверкой для Альянса, и что на самом деле ему помощь не нужна.

"Я сказал: "Я был бы рад, если бы вы приняли участие". А они ответили: "Ну мы не можем сказать". Я сказал: "О, ничего страшного". Я даже не пытался его (Альянс - ред.) уговорить. Наверное, они подумали: "Он ужасный продавец". Потому что я всего лишь сказал: "Я был бы рад, если бы вы приняли участие"", - заявил президент США.

Далее он вновь подчеркнул, что его призывы были лишь экспериментов и добавил, что НАТО - это "бумажный тигр", у которого нет ничего и которого Путин не боится.

"Я делал это в качестве эксперимента. Мне это было не нужно, правда? Они - бумажный тигр. Бумажный тигр. У них нет кораблей. У них ничего нет, и Путин их совершенно не боится. Но я сделал это в качестве эксперимента", - резюмировал глава Белого дома.

Трамп, НАТО и Ормузский пролив

Напомним, недавно Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает вопрос выхода США из НАТО. Причиной он назвал то, что Альянс не присоединился к операции Вашингтона против Ирана.

Однако по данным CNN, в самом НАТО не испытывают "чрезмерного беспокойства" на фоне таких угроз. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон посоветовал Трампу меньше говорить после таких заявлений, чтобы не подорвать НАТО и не создавать сомнения по поводу преданности США Альянсу.

К слову, постпред Украины при НАТО Алена Гетманчук считает, что если США покинут блок, то это предоставит Киеву больше возможностей для интеграции в Альянс.

Россия атаковала Украину почти сотней дронов, есть "прилеты": детали ночного обстрела
Россия атаковала Украину почти сотней дронов, есть "прилеты": детали ночного обстрела
Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света
