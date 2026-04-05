Путин не боится НАТО: Трамп вновь назвал Альянс "бумажным тигром"
Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Кремля Владимир Путин вовсе не боится НАТО, поскольку Альянс является "бумажным тигром".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью в Белом доме для ведушей ABC News Рэйчел Скотт.
Во время беседы Трамп сказал, что "испытывает НАТО" в Ормузском проливе. Он утверждает, что его призывы помочь разблокировать пролив были лишь проверкой для Альянса, и что на самом деле ему помощь не нужна.
"Я сказал: "Я был бы рад, если бы вы приняли участие". А они ответили: "Ну мы не можем сказать". Я сказал: "О, ничего страшного". Я даже не пытался его (Альянс - ред.) уговорить. Наверное, они подумали: "Он ужасный продавец". Потому что я всего лишь сказал: "Я был бы рад, если бы вы приняли участие"", - заявил президент США.
Далее он вновь подчеркнул, что его призывы были лишь экспериментов и добавил, что НАТО - это "бумажный тигр", у которого нет ничего и которого Путин не боится.
"Я делал это в качестве эксперимента. Мне это было не нужно, правда? Они - бумажный тигр. Бумажный тигр. У них нет кораблей. У них ничего нет, и Путин их совершенно не боится. Но я сделал это в качестве эксперимента", - резюмировал глава Белого дома.
Трамп, НАТО и Ормузский пролив
Напомним, недавно Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает вопрос выхода США из НАТО. Причиной он назвал то, что Альянс не присоединился к операции Вашингтона против Ирана.
Однако по данным CNN, в самом НАТО не испытывают "чрезмерного беспокойства" на фоне таких угроз. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон посоветовал Трампу меньше говорить после таких заявлений, чтобы не подорвать НАТО и не создавать сомнения по поводу преданности США Альянсу.
К слову, постпред Украины при НАТО Алена Гетманчук считает, что если США покинут блок, то это предоставит Киеву больше возможностей для интеграции в Альянс.