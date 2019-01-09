Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли 26 тыс. человек

Все КПВВ на линии соприкосновения открылись согласно графику и работают в штатном режиме
Контрольные пункты вьезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 8 января 2019 года, пересекли 26 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы (ГПСУ).
Как сообщается, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 50/60; "Марьинка" - 40/50; "Новотроицкое" - 30/20; "Гнутово" - 10/20.
Все КПВВ на линии разграничения открылись по зимним графиком работы и работают в штатном режиме.
За минувшие сутки отмечается увеличение пассажиро-транспортного потока, так через КПВВ проследовало 26 тысяч человек и 3,1 тысячи транспортных средств:
"Майорское" - 6655 человек и 855 транспортных средств;
"Марьинка" - 6335 человек и 1055 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 5770 человек и 1040 транспортных средств;
"Гнутово" - 775 человек и 180 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 6505 человек
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
"Майорское" - 50/60; "Марьинка" - 40/50; "Новотроицкое" - 30/20; "Гнутово" - 10/20.
Напомним, боевики за минувшие сутки, 8 января, 1 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.
Также РБК-Украина писало, что в Мининформполитики зафиксировали развертывание российской информационной спецоперации, которая имела целью обвинить Украину в осуществлении химической атаки. Ранее сообщалось, что Главное управление разведки Украины сообщил о подготовке Россией химической атаки на оккупированном Донбассе.