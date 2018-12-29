Россия готовит химическую атаку на Донбассе, - Скибицкий

Фото: Вадим Скибицкий (uacrisis.org)

Ряд признаков указывает на подготовку Россией диверсионно-террористического акта с использованием химически опасных ядовитых веществ

Главное управление разведки (ГУР) Украины сообщило о подготовке Россией химической атаки на оккупированном Донбассе. Об этом на брифинге заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт ведомства.

Он заявил, что ряд признаков указывает на подготовку Россией диверсионно-террористического акта с использованием химически опасных ядовитых веществ. ГУР установлено, что на оккупированные территории Донбасса в середине декабря прибыла группа российских специалистов по химическим боевым и ядовитым веществам.

"На временно оккупированных территориях противник повысил готовность российских оккупационных войск к действиям в условиях химического загрязнения. С территории России завезены новейшие средства индивидуальной защиты личного состава подразделений 1 и 2 АК российских оккупационных войск, которые планируется испытать в боевых условиях", - заявил Скибицкий.

В дальнейшем это будет подаваться российскими СМИ как применение украинскими войсками "химического оружия" против жителей оккупированного Донбасса.

Отметим, по данным отчета СММ ОБСЕ 26 декабря этого года, мини-БПЛА Миссии зафиксировал на юго-западе от Луганска, вооружение, которое принадлежит наемникам вооруженных формирований Российской Федерации.

Напомним, с начала субботы, 29 декабря, боевики на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил обстреляли украинских военных, нарушив при этом режим тишины, который был утвержден на заседании Трехсторонней контактной группы.