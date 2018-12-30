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В Мининформполитики подтвердили возможность подготовки РФ химатаки на Донбассе

Новости » Общество    30.12.2018 - 06:50
В Мининформполитики подтвердили возможность подготовки РФ химатаки на Донбассе
Фото: ООС (mil.gov.ua)

РФ имела целью обвинить Украину в осуществлении химической атаки на Донбассе

В Мининформполитики зафиксировали развертывание российской информационной спецоперации, которая имела целью обвинить Украину в осуществлении химической атаки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию заместителя министра информационной политики Дмитрия Золотухина в Facebook.

Также в ведомстве подтвердили возможность подготовки Россией на оккупированном Донбассе провокаций с использованием ядовитых химических веществ.

“Мы, в Министерстве информационной политики Украины зафиксировали развертывание информационной спецоперации прикрытия, имевшей целью обвинить Украину в осуществлении химической атаки еще более 10 дней назад (см. скриншоты из телеграмм-канала). Сначала были замечены массированные информационные вбросы системного характера. Потом, контекст специальной операции кристаллизовался”, - написал он.

Так, Золотухин заявил, что эксперты в украинских спецслужбах осведомлены об угрозе и сопровождают информационное развертывание ситуации.

“Прошу всех представителей СМИ обратить внимание и быть осторожными со сведениями, поступающими из открытых источников”, - добавил Золотухин.

Напомним, ранее сообщалось, что Главное управление разведки (ГУР) Украины сообщило о подготовке Россией химической атаки на оккупированном Донбассе.

Степан Полторак также опроверг распространенную в российских СМИ информацию о том, что на Донбасс якобы завозят химическое оружие.

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Новости Украины ДонбассМинистерство информационной политикиООС
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