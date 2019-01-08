Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 16 тис. осіб

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Всі КПВВ на лінії зіткнення відкрилися згідно з графіком і працюють у штатному режимі

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 7 січня 2019 року, перетнули 16,2 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби (ГПСУ).

Як зазначається, усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії зіткнення відкрились згідно графіка та працюють у штатному режимі.

За минулу добу відмічається зменшення пасажиро-транспортного потоку.

Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилась така кількість транспортних засобів:

"Майорське" - 40/40; "Мар’їнка" - 25/30; "Новотроїцьке" - 30/25; "Гнутове" - 0/0.

За минулу добу через КПВВ прослідувало 16,2 тисячі осіб та майже 2,3 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 4200 осіб та 640 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 4140 осіб та 850 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 3245 осіб та 745 транспортних засобів;

"Гнутове" - 305 осіб та 85 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 4315 осіб.

Як писало РБК-Україна, у зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі в ході бойових дій 7 січня поранений один український військовий.

Зазначимо, раніше розвідка повідомила, що спецслужби Росії готують чергову інформаційну провокацію проти України. Зокрема, провокація нібито буде спрямована на виправдання РФ агресивних дій в Азово-Чорноморському регіоні.