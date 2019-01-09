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Бойовики  за добу 1 раз обстріляли українських військових на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    09.01.2019 - 08:18
Бойовики  за добу 1 раз обстріляли українських військових на Донбасі
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Протягом минулої доби, жоден військовослужбовець ООС не зазнав поранень

Бойовики за минулу добу, 8 січня, 1 раз порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС на сторінці у Facebook.

При цьому, як зазначається, випадків застосування озброєння, забороненого мінськими угодами, не обліковано.

"Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем та стрілецької зброї поблизу селища Новотошківське на Луганському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що протягом минулої доби, жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не зазнав поранень.

"У відповідь на провокації противника підрозділи Об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби. За даними розвідки, 8 січня, два окупанти загинуло та один отримав поранення. Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав", - додали у відомстві.

Бойовики  за добу 1 раз обстріляли українських військових на Донбасі

Нагадаємо, українська сторона СЦКК повідомляє, що бойовики поширюють дезінформаційні повідомлення з метою дискредитувати Україну та її ЗСУ.

Також РБК-Україна писало, що в Мінінформполітики зафіксували розгортання російської інформаційної спецоперації, яка мала на меті звинуватити Україну у здійсненні хімічної атаки. Раніше повідомлялося, що Головне управління розвідки (ГУР) України повідомив про підготовку Росією хімічної атаки на окупованому Донбасі.

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