Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули 26 тис. осіб

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Всі КПВВ на лінії зіткнення відкрилися згідно з графіком і працюють у штатному режимі

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 8 січня 2019 року, перетнули 26 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби (ГПСУ).

Як повідомляється, сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 50/60; "Мар’їнка" - 40/50; "Новотроїцьке" - 30/20; "Гнутове" - 10/20.

Усі КПВВ на лінії розмежування відкрились за зимовим графіком роботи та працюють у штатному режимі.

За минулу добу відмічається збільшення пасажиро-транспортного потоку, так через КПВВ прослідувало 26 тисяч осіб та 3,1 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 6655 осіб та 855 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 6335 осіб та 1055 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 5770 осіб та 1040 транспортних засобів;

"Гнутове" - 775 осіб та 180 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 6505 осіб.

Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:

"Майорське" - 50/60; "Мар’їнка" - 40/50; "Новотроїцьке" - 30/20; "Гнутове" - 10/20.

Нагадаємо, бойовики за минулу добу, 8 січня, 1 раз порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Також РБК-Україна писало, що в Мінінформполітики зафіксували розгортання російської інформаційної спецоперації, яка мала на меті звинуватити Україну у здійсненні хімічної атаки. Раніше повідомлялося, що Головне управління розвідки (ГУР) України повідомив про підготовку Росією хімічної атаки на окупованому Донбасі.