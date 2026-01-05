Публічні танці Мадуро стали "останньою краплею" для Трампа щодо операції у Венесуелі, - NYT

Танці затриманого президента Венесуели Ніколаса Мадуро на телебаченні та інші безтурботності в останні тижні переконали команду американського лідера Дональда Трампа почати спецоперацію в Каракасі.

Як повідомили виданню анонімні джерела, саме безтурботна поведінка Мадуро та його танці на телебаченні під час ескалації зі США переконали Трампа розпочати спецоперацію. Йдеться про черговий удар Вашингтона по венесуельському судну нібито з наркотиками, після чого Мадуро все одно продовжив ігнорувати вимоги Білого дому та проявляти байдужість, зокрема танцювати на публіку.

"Цього тижня він знову з’явився на сцені, відмахуючись від чергової ескалації з боку США - удару по причалу, який, за твердженням Вашингтона, використовувався для наркотрафіку, - підстрибуючи під електронну музику на державному телебаченні, тоді як записаний голос англійською повторював: "No crazy war" ("Жодної божевільної війни").

Також йдеться про те, що Мадуро своєю поведінкою начебто перевіряв, чи не блефує Трамп у своїх погрозах. NYT пише, що США сприйняли такі дії венесуельського лідера глузуванням над Америкою, саме тому і було прийняте рішення розпочати спецоперацію в Каракасі.