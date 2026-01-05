Публичные танцы Мадуро стали "последней каплей" для Трампа касаемо спецоперации, - NYT

Танцы задержанного президента Венесуэлы Николаса Мадуро на телевидении и другие беззаботности в последние недели убедили команду американского лидера Дональда Трампа начать спецоперацию в Каракасе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники The New York Times.